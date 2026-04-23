ФИА увеличила практику на Гран-при Майами

Формула-1 объявила об увеличении практики на Гран-при Майами.

Напомним, что в предстоящий гоночный уикэн также состоится спринт, а следовательно у команд будет только пятничная практика.

ФИА решила сделать небольшую поблажку и увеличила длительность единственной практики с 60 до 90 минут.

В основном подобное изменение правил обусловлено длительным перерывом между гонками, а также изменениями регламента.

Подробней узнать о последних изменениях регламента вы можете на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!