Винисиус не тренировался в общей группе. У вингера Реала травма?

Сборная Бразилии может остаться без ключевого игрока в ближайшей игре.
Сегодня, 08:31       Автор: Валентина Чорноштан
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Винисиус Жуниор, который сейчас находится в расположении сборной Бразилии в рамках международной паузы, может пропустить ближайший матч за "селесао".

Отмечается, что вингер Реала не тренировался в общей группе сборной Бразилии, а также не участвовал в занятии в момент, когда Карло Анчелотти формировал состав, пишет журналист Педро Иво Алмейды.

Добавим, что после матча против сборной Франции у 25-летнего игрока появился мышечный дискомфорт, и именно после игры с чемпионами мира 2018 года Винисиус уже не тренировался с партнёрами по сборной на поле.

Напомним, что с 31 марта на 1 апреля в Орландо пройдет товарищеский матч сборных Бразилии и Хорватии.

Ранее появилась информация о том, что лондонский Арсенал потерял четырёх игроков во время международной паузы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

