Сборная Украины по борьбе добыла еще четыре медали

Среди них три золотые.

В Тиране прошел пятый соревновательный день Евро-2026 по спортивной борьбе.

По его итогам сборная Украина добавила еще четыре медали в свою копилку.

Мария Ефремова стала чемпионкой Европы в категории до 53 кг, победив в финале уже бывшую чемпионку Европы Марию Преволараки.

В категории до 65 кг титул чемпионки вернула себе Ирина Коляденко, победив "нейтралку" алина касабиеву.

Третье золото соревновательного дня принесла команде Надежда Соколовская, для которой это был дебютный турнир на взрослом уровне.

И последней медалью на сегодня стала бронза Соломия Винник, которая отобралась через утешительные раунды.

Таким образом у нашей команды на счету уже 11 медалей разного качества.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!