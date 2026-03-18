Сенегал опротестует скандальное присуждение Марокко технической победы в финале КАН-2025

Сенегальцы не собираются мириться с лишением их континентального трофея.

Сенегал будет оспаривать решение Апелляционного комитета Африканской конфедерации футбола (CAF), который присудил сборной техническое поражение и соответственно победу Марокко в финале Кубка африканских наций-2025.

Федерация футбола Сенегала (FSF) сообщила, что обратится по этому поводу с апелляцией в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

"Федерация футбола Сенегала взяла к сведению сообщение о решении, вынесенном 17 марта 2026 года Апелляционным комитетом Африканской конфедерации футбола. Эта процедура была инициирована в связи с жалобой, поданной во время финального матча Кубка Африки-2025 между Сенегалом и Марокко.

Согласно этому решению, Апелляционный комитет CAF признал апеляцию Королевской федерации футбола Марокко (FRMF) приемлемой и удовлетворил ее. Одновременно орган отменил решение Дисциплинарного комитета CAF, мотивируя это тем, что право апеллянта быть выслушанным не было соблюдено в ходе первоначального разбирательства.

Апелляционный комитет также пришел к выводу, что поведение команды Сенегала подпадает под статьи 82 и 84 Регламента Кубка Африки. В связи с этим CAF объявила, что FSF нарушила статью 82 и постановила засчитать матч как техническое поражение Сенегалу со счетом 0:3 в пользу FRMF в соответствии со статьей 84.

Федерация футбола Сенегала осуждает это решение как несправедливое, беспрецедентное и неприемлемое, дискредитирующее африканский футбол.

Для защиты своих прав и интересов сенегальского футбола Федерация в ближайшее время подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

FSF подтверждает свою непоколебимую приверженность принципам честности и спортивной справедливости и будет держать общественность в курсе развития событий по этому делу", - говорится в заявлении организации.

Напомним, что в финале КАН-2025 на восьмой компенсированной минуте второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота Сенегала. Часть сенегальских футболистов в знак протеста покинула поле, из-за чего матч был временно прерван. Позже игроки вернулись, а поединок возобновился. В итоге Марокко пенальти не реализовал, а в дополнительное время Сенегал вырвал победу 1:0.

