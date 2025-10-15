Две африканские и азиатская сборные оформили выход на ЧМ-2026
Состав участников финальной часть чемпионата мира-2026 пополнили еще три сборные.
Африку на мировом первенстве будут представлять Кот-д’Ивуар и Сенегал.
Ивуарийцы в десятом туре квалификации разгромили 3:0 Кению и с 26 очками выиграли группу F.
Сенегальцы в свою очередь одержали разгромную победу 4:0 над Мавританией и заняли первое место в группе B с 24 баллами.
От Азии на чемпионат мира также квалифицировалась сборная Саудовской Аравии.
Саудовцы матч третьего тура четвертого раунда азиатского отбора с Ираком завершили вничью 0:0 и с четырьмя очками выиграли группу B.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со списком всех участников ЧМ-2026.
