iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Две африканские и азиатская сборные оформили выход на ЧМ-2026

Кот-д’Ивуар, Сенегал и Саудовская Аравия сыграют на мировом первенстве.
Сегодня, 01:18       Автор: Игорь Мищук
Сборная Кот-д’Ивуара / Getty Images
Сборная Кот-д’Ивуара / Getty Images

Состав участников финальной часть чемпионата мира-2026 пополнили еще три сборные.

Африку на мировом первенстве будут представлять Кот-д’Ивуар и Сенегал.

Читай также: Седьмая команда от Африки квалифицировалась на ЧМ-2026

Ивуарийцы в десятом туре квалификации разгромили 3:0 Кению и с 26 очками выиграли группу F.

Сенегальцы в свою очередь одержали разгромную победу 4:0 над Мавританией и заняли первое место в группе B с 24 баллами.

От Азии на чемпионат мира также квалифицировалась сборная Саудовской Аравии.

Читай также: Хозяин предыдущего чемпионата мира отобрался на турнир 2026 года

Саудовцы матч третьего тура четвертого раунда азиатского отбора с Ираком завершили вничью 0:0 и с четырьмя очками выиграли группу B.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со списком всех участников ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Саудовской Аравии сборная Кот-д`Ивуара сборная Сенегала

Статьи по теме

Сенегал опроверг информацию о будущем матче со страной-террористкой Сенегал опроверг информацию о будущем матче со страной-террористкой
Манчини согласовал контракт со сборной Саудовской Аравии Манчини согласовал контракт со сборной Саудовской Аравии
Игрок Динамо стал победителем Кубка африканских наций U20 Игрок Динамо стал победителем Кубка африканских наций U20
Англия - Сенегал 3:0 видео голов и лучших моментов матча 04.12.2022 ЧМ-2022 Англия - Сенегал 3:0 видео голов и лучших моментов матча 04.12.2022 ЧМ-2022

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Киберспорт01:40
NaVi после двух побед проиграли в третьем матче на BLAST Slam IV
ЧМ-202601:30
Чемпионат мира-2026: Англия, ЮАР, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Катар и Саудовская Аравия пополнили список участников
ЧМ-202601:18
Две африканские и азиатская сборные оформили выход на ЧМ-2026
ЧМ-202600:45
Отборочный турнир ЧМ-2026: Венгрия вырвала ничью с Португалией, Турция разобралась с Грузией, разгромные победы Англии, Испании и Италии
ЧМ-202600:28
Португалия упустила важную победу над Венгрией, Испания и Италия разгромили соперников
Вчера, 23:58
ЧМ-202623:58
Англия первой из европейских сборных квалифицировалась на ЧМ-2026
ЧМ-202623:25
Хозяин предыдущего чемпионата мира отобрался на турнир 2026 года
ЧМ-202622:51
Седьмая команда от Африки квалифицировалась на ЧМ-2026
Украина22:12
Скандальный нападающий Динамо пожертвовал весомую сумму на ВСУ
Бокс21:32
Названа новая дата боя Фундоры с Турманом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK