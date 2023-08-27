В ближайшее время итальянец отправится на заработки.

Роберто Манчини согласовал контракт со сборной Саудовской Аравии, сообщает Николо Скира.

Бывший тренер сборной Италии подпишет трехлетний контракт, по которому он будет получать 20 миллионов евро.

Напомним, что две недели назад Манчини подал в отставку с поста главного тренера сборной Италии, вместе с которой он выиграл чемпионат Европы-2020.

Наставник заявил, что президент Федерации футбола Италии вмешивался в дела сборной, из-за чего он и был вынужден уйти. При этом он отрицал, что он решил покинуть свою работу, потому что получил щедрое предложение из Саудовской Аравии.

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