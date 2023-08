Манчини согласовал контракт со сборной Саудовской Аравии

⏳🔜📝 Roberto #Mancini to #SaudiArabia as new coach of the National Team. Contract until 2026 (€20M/year). #transfers 🇸🇦 https://t.co/0TySDLsrt6

