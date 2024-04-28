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Кубок Стэнли: Айлендерс в двух овертаймах дожали Каролину, Тампа Бэй разбила Флориду, но проигрывает в серии

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших матчей НХЛ.
Сегодня, 09:17
Нью-Йорк Айлендерс / Getty Images
Нью-Йорк Айлендерс / Getty Images

В ночь на воскресенье, 28 апреля, прошло четыре поединка первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

В первой игре вечера Каролина имела возможность закрыть серию с Айлендерс, но команда из Нью-Йорка выжила, добыв победу во втором овертайме.

Ситуация повторилась и во второй игре, где Тампа-Бэй разгромила на своем льду Флориду, однако на счет в серии это не сильно повлияло.

А вот Бостон победил на выезде Торонто и теперь находится в одной победе от прохода в следующий раунд.

Два овертайма в Нью-Йорке были не единственными - Вегас и Даллас тоже решили порадовать болельщиков увеличенным количеством игровых минут. Итоговую победу забрали Старз, которые к тому же сократили отставание в серии.

Айлендерс - Каролина 3:2 2ОТ (0:1, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 - Джарвис, 8 (большинство)
1:1 - Барзал, 31
2:1 - Пажо, 42 (большинство)
2:2 - Нейсен, 55 (большинство)
3:2 - Барзал, 22 (2ОТ)

Счет в серии 1-3

Тампа-Бэй - Флорида 6:3 (3:0, 1:3, 2:0)

1:0 - Стэмкос, 9 (большинство)
2:0 - Хейгел, 13 (меньшинство)
3:0 - Пойнт, 16
3:1 - Верхейге, 25
4:1 - Хейгел, 30
4:2 - Райнхарт, 32
4:3 - Экман-Ларссон, 35
5:3 - Стэмкос, 50
6:3 - Пол, 57 (большинство)

Счет в серии 1-3

Торонто - Бостон 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

0:1 - Ван Римсдайк, 16
0:2 - Маршан, 29 (большинство)
0:3 - Пастрняк, 40
1:3 - Марнер, 46

Счет в серии 1-3

Вегас - Даллас 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 - Джонстон, 12
0:2 - Хейсканен, 26
1:2 - Макнабб, 31
2:2 - Айкел, 34 (меньшинство)
2:3 - Джонстон, 17 (2ОТ)

Счет в серии 2:1

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