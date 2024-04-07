Французский талант - о Саудовской Аравии: Они могут платить мне 600 млн евро в день, но я не поеду

Нападающий Лиона Райан Шерки заявил, что не поедет играть в Саудовскую Аравию.

"Переезд в Саудовскую Аравию – это далеко, далеко, далеко, далеко, далеко от моих мыслей. Они могут платить мне 600 миллионов евро в день, но я туда не поеду. Я хочу играть в Европе, получать удовольствие от игры здесь, а там посмотрим".

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"В будущем, конечно, я мог бы играть там. Это мусульманская страна. Это важно для меня. Посмотрим в конце моей карьеры, на каком уровне будет находится саудовская лига", – сказал Шерки в интервью So Foot.

В текущем сезоне на счету 20-летнего француза один гол и четыре ассиста в 26 матчах Лиги 1.

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