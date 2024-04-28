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Дубль Месси принес Интер Майами победу над аутсайдером МЛС

Аргентинец продолжает куражиться в американском чемпионате.
Сегодня, 09:22
Нью-Инглэнд - Интер Майами / Getty Images
Нью-Инглэнд - Интер Майами / Getty Images

В ночь на воскресенье, 28 апреля, в рамках очередного тура МЛС Нью-Инглэнд принимал Интер Майами. Матч завершился победой гостей со счетом 4:1.

Месси и компания пропустили гол уже на первой минуте, однако это не помешало "черно-розовым" добыть крайне уверенные три очка на чужом поле.

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Аргентинец отличился в данной игре дублем и отдал по ассисту нс Бенджамена Кремаски и Луиса Суареса, став героем встречи.

Отметим, украинский защитник команды гостей Сергей Кривцов все еще восстанавливается после травмы.

После 11 туров МЛС Интер Майами занимает первое место в Восточной Конференции, набрав 21 очко.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Нью-Инглэнд - Интер Майами

Нью-Инглэнд - Интер Майами 1:4
Голы: Чанкалай, 1 - Месси, 32, 68, Кремаски, 83, Суарес, 89

Ожидаемые голы (xG): 0.32 - 2.97
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 6 - 13
Удары в створ: 2 - 7
Угловые: 2 - 4
Фолы: 4 - 10
Атаки: 91 - 133

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Лионель Месси интер майами

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