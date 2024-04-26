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Командное барбекю на базе клуба: Месси привнес новую традицию в Интер Майами

Аргентинец приучает своих партнеров к своим обычаям.
Сегодня, 00:33
Интер Майами / Getty Images
Интер Майами / Getty Images

В Интер Майами появилась новая традиция среди игроков клуба и персонала.

Нападающий Лионель Месси приобщил своих партнеров по команде к общему обеду на гриле прямо на базе клуба.

Отметим, Аргентина славится своими стейками, в то время как США считается родиной барбекю.

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Ранее сообщалось, что Месси и Суарес с возлюбленными посетили "розовую" вечеринку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

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