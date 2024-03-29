Защитник Ман Сити может перебраться в Саудовскую Аравию

Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Diario Sport.

В настоящее время португалец выступает за Барселону на правах аренды, и каталонский клуб надеется сохранить его в своем составе на следующий сезон.

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Однако, "горожане" планируют продать футболиста в летнее трансферное окно, в то время как каталонцы настроены лишь на продление его аренды. Клубы значительно разнятся во мнениях относительно стоимости Канселу.

В Манчестер Сити осведомлены об интересе саудовских клубов к игроку, в частности, Аль-Хилаль выразил желание подписать его, но в Барселоне надеятся, что Жоау решит остаться с ними еще на сезон.

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