Главный талант Барселоны может принять участие на Евро-2024 и Олимпийских играх

Вингер Барселоны Ламин Ямаль может участвовать в двух турнирах сборных этим летом. Об этом сообщает Relevo.

Королевская испанская футбольная федерация рассматривает возможность приглашения футболиста на Евро-2024 и Олимпийские игры.

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В Барселоне опасаются, что избыток игрового времени и перегрузка могут негативно сказаться на прогрессе Ямаля. Клуб уже ведет переговоры с федерацией.

Отмечается, что "сине-гранатовые" не хотят повторения ситуации с Педри, который провел 73 матча в сезоне-2020/21, после чего у него стали возникать проблемы с травмами.

В текущем сезоне на счету Ямаля четыре гола и три ассиста в 28 матчах Ла Лиги.

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