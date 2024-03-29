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Один из лидеров Барселоны восстановился после травмы и сможет сыграть с ПСЖ

Педри поможет своей команде в еврокубковом матче.
Сегодня, 10:20
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Хавбек Барселоны Педри полностью восстановился от травмы мышцы бедра. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Хотя игрок провел тренировку по индивидуальной программе, вряд ли он сможет выйти в стартовом составе каталонцев на матче Ла Лиги с Лас-Пальмасом в субботу.

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Однако, с высокой вероятностью, Педри примет участие в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, которая запланирована на 10 апреля.

В текущем сезоне на счету 21-летнего испанца два гола и два ассиста в 16-ти матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Педри

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