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Барселона исключила 4 претендентов на замену Хави из своего шорт-листа

Каталонцы значительно сократили список кандидатов.
Сегодня, 11:22
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Каталонская Барселона, в определенной степени, продвинулась в поисках замены Хави.

Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" исключили из своего шорт-листа Роберто де Дзерби, Юлиана Нагельсманна, Микеля Артету и Томаса Тухеля.

На каждого специалиста называются свои причины, например, Де Дзерби больше не является претендентом из-за своей неопытности на топ-уровне и суммы выкупа контракта в размере 10 млн евро, неопытность не позволит возглавить Барсу и Юлиану Нагельсманну.

Что касается Тухеля, то проблема с ним заключается в его конфликтности, которая проявляла себя с худшей стороны в его предыдущих клубах, а вот Артета сам публично открестился от такого варианта продолжения карьеры, поэтому, руководство каталонцев решило даже не пытаться проводить с ним переговоры.

Напомним, ранее сообщалось, что Лапорта надеется на то, что Хави передумает и останется в клубе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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