iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Барселоне открыто заявили о намерении сохранить Хави

Лапорта назвал условие, при котором возможен данный расклад.
Сегодня, 15:22
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о будущем Хави в клубе.

"Мы готовы поговорить в конце сезона. Он принял решение, но иногда решения пересматриваются".

Читай также: Деку - о Хави: Если и существует смелый тренер, который никогда не жаловался, то это он

"Представьте, если мы выиграем титул. Если мы выиграем титул, я хотел бы, чтобы Хави продолжил работу", — сказал Лапорта в интервью El Desmarque.

Напомним, в чемпионате Испании Барселона отстает от лидирующего Реала на восемь очков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Жоан Лапорта

Статьи по теме

Аль-Хиляль готов выложить за игрока атаки Барселоны 100 млн евро Аль-Хиляль готов выложить за игрока атаки Барселоны 100 млн евро
Барселона планирует подписать с игроком-открытием новый контракт с сумасшедшей суммой отступных Барселона планирует подписать с игроком-открытием новый контракт с сумасшедшей суммой отступных
В Барселоне прокомментировали слухи об интересе к Холанду В Барселоне прокомментировали слухи об интересе к Холанду
Президент WBO озвучил свою позицию по поводу увеличения количества судей на бою Усик - Фьюри Президент WBO озвучил свою позицию по поводу увеличения количества судей на бою Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился, провал Марченко
просмотров

Последние новости

Бокс17:02
Президент WBO озвучил свою позицию по поводу увеличения количества судей на бою Усик - Фьюри
Европа16:50
Мбаппе выступил с анонсом своего будущего
Украина16:32
"Такого не должно быть": Ротань озвучил проблему олимпийской сборной Украины
16:20
Горячая девушка Деле Алли опубликовала пикантные фото в образе русалки
Евро-202415:54
Сикан - о матче с Исландией: Проанализировали свои ошибки, будем стараться играть лучше
Украина15:51
Президент Реал Фармы Лиховидов - самый возрастной профессиональный футболист в мире
Киберспорт15:42
PGL Major Copenhagen 2024: FaZe разгромили complexity
15:30
Экстра-лига по футзалу: SkyUp и Аврора в голевой перестрелке не выявили сильнейшего
Европа15:22
В Барселоне открыто заявили о намерении сохранить Хави
Биатлон15:10
Юлия Городна выиграла женскую гонку преследования на чемпионате Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK