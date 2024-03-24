В Барселоне открыто заявили о намерении сохранить Хави

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о будущем Хави в клубе.

"Мы готовы поговорить в конце сезона. Он принял решение, но иногда решения пересматриваются".

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"Представьте, если мы выиграем титул. Если мы выиграем титул, я хотел бы, чтобы Хави продолжил работу", — сказал Лапорта в интервью El Desmarque.

Напомним, в чемпионате Испании Барселона отстает от лидирующего Реала на восемь очков.

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