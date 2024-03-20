Деку - о Хави: Если и существует смелый тренер, который никогда не жаловался, то это он

Функционер тоже за то, чтобы сохранить испанца в клубе.

Деку признался, что ему очень нравится работать с Хави и он бы хотел сохранить испанца в команде.

По словам португальца, Хави никогда не жаловался и всегда сохранял позитивный настрой, потому команда до сих пор не вела с другими тренерами переговоры.

Слишком много факторов связаны в данный момент, но руководство клуба надеется все же сохранить Хави в клубе.

"Меня уже раз десять спросили, уходит Хави или нет. Я не хотел, чтобы Хави уходил. Мы боремся за Ла Лигу и Лигу чемпионов, это наши цели. Хави продолжает говорить, что не откажется от этого решения. Если что-то изменится, мы должны будем об этом сообщить. Если он скажет, что хочет продолжать, мы должны будем поговорить.

Переговоров ни с одним тренером не было. Мы знаем, что тренер уходит, и понимаем, кто из тренеров доступен. Мы внимательны, но пока мы не предпринимали никаких действий. Когда ситуация с финансовым фэйр-плей прояснится, и мы будем знать, что можем сделать, даже если Хави скажет, что остается, мы сядем с ним и поговорим о вариантах.

Если и существует смелый тренер, который никогда не жаловался, то это Хави. Без разницы, чем все закончится. Я запомню его за смелость. Он не жалуется из-за того, возможны трансферы или нет. Он всегда позитивен. Работать с ним очень приятно. Впереди нас ждет период побед. Хави останется в истории как тот, кто перестроил Барсу", - приводит слова Деку Cadena SER.

Ранее также сообщалось, что в Испании стартовало большое расследование в RFEF касательно отмывания денег.

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