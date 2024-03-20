iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Деку - о Хави: Если и существует смелый тренер, который никогда не жаловался, то это он

Функционер тоже за то, чтобы сохранить испанца в клубе.
Сегодня, 17:23
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Деку признался, что ему очень нравится работать с Хави и он бы хотел сохранить испанца в команде.

По словам португальца, Хави никогда не жаловался и всегда сохранял позитивный настрой, потому команда до сих пор не вела с другими тренерами переговоры.

Слишком много факторов связаны в данный момент, но руководство клуба надеется все же сохранить Хави в клубе.

"Меня уже раз десять спросили, уходит Хави или нет. Я не хотел, чтобы Хави уходил. Мы боремся за Ла Лигу и Лигу чемпионов, это наши цели. Хави продолжает говорить, что не откажется от этого решения. Если что-то изменится, мы должны будем об этом сообщить. Если он скажет, что хочет продолжать, мы должны будем поговорить.

Переговоров ни с одним тренером не было. Мы знаем, что тренер уходит, и понимаем, кто из тренеров доступен. Мы внимательны, но пока мы не предпринимали никаких действий. Когда ситуация с финансовым фэйр-плей прояснится, и мы будем знать, что можем сделать, даже если Хави скажет, что остается, мы сядем с ним и поговорим о вариантах.

Если и существует смелый тренер, который никогда не жаловался, то это Хави. Без разницы, чем все закончится. Я запомню его за смелость. Он не жалуется из-за того, возможны трансферы или нет. Он всегда позитивен. Работать с ним очень приятно. Впереди нас ждет период побед. Хави останется в истории как тот, кто перестроил Барсу", - приводит слова Деку Cadena SER.

Ранее также сообщалось, что в Испании стартовало большое расследование в RFEF касательно отмывания денег.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ребров – о Цыганкове: Мы взяли 28 игроков, у нас есть те, кто сможет сыграть на его позиции Ребров – о Цыганкове: Мы взяли 28 игроков, у нас есть те, кто сможет сыграть на его позиции
Зинченко - о Боснии и Герцеговине: Ожидаем сложный матч и надеемся показать свою лучшую игру Зинченко - о Боснии и Герцеговине: Ожидаем сложный матч и надеемся показать свою лучшую игру
Вольфф рассказал о слабых сторонах нынешнего болида Вольфф рассказал о слабых сторонах нынешнего болида
"Я напомню ему о войне": Ребров поговорит с тренером Боснии и Герцеговины, который защищает россиян "Я напомню ему о войне": Ребров поговорит с тренером Боснии и Герцеговины, который защищает россиян
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился третий спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202419:23
Ребров – о Цыганкове: Мы взяли 28 игроков, у нас есть те, кто сможет сыграть на его позиции
Евро-202419:15
Зинченко - о Боснии и Герцеговине: Ожидаем сложный матч и надеемся показать свою лучшую игру
Формула 119:05
Вольфф рассказал о слабых сторонах нынешнего болида
Евро-202419:00
"Я напомню ему о войне": Ребров поговорит с тренером Боснии и Герцеговины, который защищает россиян
Европа18:28
Голкипер сборной Германии пропустит товарищеские матчи в марте
Евро-202418:19
Тренер Боснии и Герцеговины: Моя идея - как можно быстрее добраться до ворот и пробить по ним
Европа17:59
Форвард Атлетико может оказаться в другом испанском клубе
Евро-202417:53
Босния и Герцеговина - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Европа17:41
Саутгейт - фаворит Рэтклиффа на место тен Хага в Манчестер Юнайтед
Европа17:23
Деку - о Хави: Если и существует смелый тренер, который никогда не жаловался, то это он
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK