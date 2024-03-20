В Испании стартовало расследование по контрактам с Саудовской Аравией

В среду, 20 марта, в Испании гражданская гвардия начала расследование по делу касательно контракта с Саудовской Аравией, пишет AS.

Напомним, Рубиалес, будучи главой RFEF подписал с саудитами контракт, по которому Суперкубок будет проходить на Ближнем Востоке, а за это федерация будет получать по 40 млн евро в год.

Сегодня гвардия провела обыске в офисе RFEF, а также задержала несколько человек, причастных к этому делу.

Испанские СМИ, ссылаясь на источники в гражданской гвардии пишут, что на сегодня запланированы также обыски ряда функционеров, а также возможны новые аресты.

Подозревается, что контракт с Саудовской Аравией был заключен с целью отмывания денег. В текущей момент правоохранительные органы изучают все материалы дела.

Ранее также сообщалось, что Куртуа успешно перенес операцию.

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