iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Куртуа успешно перенес хирургическое вмешательство

Бельгийцу быстро сделали операцию после нового повреждения.
Сегодня, 12:39
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер Реала Тибо Куртуа перенес хирургическое вмешательство. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

В сообщении отмечается, что бельгийцу успешно сделали операцию на разорванном внутреннем мениске правого колена.

В ближайшие дни 31-летний вратарь начнет свое восстановление от второй травмы полученной за текущий сезон. По неофициальным данным, он должен восстановиться до начала предсезонной подготовки к следующей кампании.

Отметим, что совсем недавно Куртуа восстановился от разрыва крестообразной связки, и получил новое повреждение на одной из первых тренировок после возвращения в общую группу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид

Статьи по теме

Куртуа прокомментировал свою очередную травму Куртуа прокомментировал свою очередную травму
Лунин останется основным голкипером Реала: Куртуа выбыл до конца сезона Лунин останется основным голкипером Реала: Куртуа выбыл до конца сезона
Анчелотти: Реал чувствует себя в безопасности с Луниным Анчелотти: Реал чувствует себя в безопасности с Луниным
"Нужно взять игру в свои руки": Малиновский раскрыл план на матч с Боснией и Герцеговиной "Нужно взять игру в свои руки": Малиновский раскрыл план на матч с Боснией и Герцеговиной
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился третий спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202415:45
"Нужно взять игру в свои руки": Малиновский раскрыл план на матч с Боснией и Герцеговиной
Европа15:28
Бензема может поехать на Олимпиаду вместо Мбаппе
Европа15:05
Мерсон - о дисквалификации за лудоманию: Попробуйте силой воли остановить понос
Европа14:53
Сын Шевченко в запасе сборной Украины U-19 на матч против Северной Македонии
Бокс14:52
Фьюри назвал условие, при котором проведет реванш с Нганну
Формула 114:33
Сайнс вернется на Гран-при Австралии
Европа14:23
Ливерпуль объявил о назначении спортивного директора из клуба Забарного
Украина14:23
Милевский вернулся на футбольное поле и принял участие в матче
Европа14:10
В Испании стартовало расследование по контрактам с Саудовской Аравией
Киберспорт13:53
PGL Major Copenhagen 2024: Legacy - The Mongolz и Imperial - GamerLegion за выход в стадию легенд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK