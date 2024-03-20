Куртуа успешно перенес хирургическое вмешательство

Голкипер Реала Тибо Куртуа перенес хирургическое вмешательство. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

В сообщении отмечается, что бельгийцу успешно сделали операцию на разорванном внутреннем мениске правого колена.

В ближайшие дни 31-летний вратарь начнет свое восстановление от второй травмы полученной за текущий сезон. По неофициальным данным, он должен восстановиться до начала предсезонной подготовки к следующей кампании.

Отметим, что совсем недавно Куртуа восстановился от разрыва крестообразной связки, и получил новое повреждение на одной из первых тренировок после возвращения в общую группу.

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