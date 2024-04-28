Заря - Оболонь: онлайн-трансляция матча УПЛ 28.04.2024

В воскресенье, 28 апреля, в Киеве пройдет матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между Зарей и Оболонью.

Недавно луганчане провели два поединка с донецким Шахтером, которые завершились поражениями (1:3, 1:2). Несмотря на это, у "черно-белых есть определенный запас перед зоной переходных матчей.

Но он может сократиться в случае победы киевского коллектива в этой игре, ведь именно команда Валерия Иващенко занимает 13-е место, отставая от своего будущего оппонента на пять очков. Однако "пивовары" не побеждают в чемпионате на протяжении шести встреч (3 поражения, 3 ничьи).

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Матч будет сыгран в Киеве на Арене Левій берег. Стартовый свисток поединка прозвучит в 13:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Оболонь

Трансляция поединка чемпионата Украины между Зарей и Оболонью будет доступна в этой новости 28 апреля и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00.

В Украине этот матч будет показан на телеканале УНІАН, а также YouTube-канале FootballHub.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем чемпионата Украины сезона-2023/24.

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