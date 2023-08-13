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Италия потеряла главного тренера - Манчини подал в отставку

Уже известно, кто может заменить его на посту наставника "скуадры адзурры".
Сегодня, 15:36
Роберто Манчини / Getty Images
Роберто Манчини / Getty Images

Сборная Италии внезапно лишилась главного тренера незадолго до продолжения квалификации чемпионата Европы-2024.

Как сообщает Sky Sports Роберто Манчини подал в отставку спустя пять лет после своего назначения на должность.

Федерация футбола Италии заявила, что в ближайшие несколько дней будет объявлено имя его сменщика.

По информации Sky Italia, главными претендентами на свободное место считаются Фабио Каннаваро и Даниеле Де Росси.

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Напомним, что Роберто Манчини привел сборную Италии к победе на чемпионате Европы-2020. В финале "скуадра адзурра" в серии пенальти одолела Англию.

Но затем итальянцы сенсационно уступили Македонии в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Италии Роберто Манчини

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