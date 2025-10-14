Хозяин предыдущего чемпионата мира отобрался на турнир 2026 года
Сборная Катара стала 24-м участником будущего мирового первенства.
Сборная Катара по итогам четвертого раунда азиатской квалификации чемпионата мира-2026 гарантировала себе участие в будущем турнире.
В матче третьего тура подопечные испанского тренера Хулена Лопетеги обыграли со счетом 2:1 ОАЭ и с четырьмя очками заняли первое место в отборочной группе А.
Hosts in 2022, qualified for 2026 🇶🇦✅@aramco | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/o9FpsP3weG— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 14, 2025
Для Катара это будет только второе участие в чемпионате мира после того, как эта страна принимала мировое первенство в 2022 году.
