Хозяин предыдущего чемпионата мира отобрался на турнир 2026 года

Сборная Катара по итогам четвертого раунда азиатской квалификации чемпионата мира-2026 гарантировала себе участие в будущем турнире.

В матче третьего тура подопечные испанского тренера Хулена Лопетеги обыграли со счетом 2:1 ОАЭ и с четырьмя очками заняли первое место в отборочной группе А.

Для Катара это будет только второе участие в чемпионате мира после того, как эта страна принимала мировое первенство в 2022 году.

