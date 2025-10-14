Седьмая команда от Африки квалифицировалась на ЧМ-2026
Сборная ЮАР обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата мира-2026.
Южноафриканская команда в отборочном матче десятого тура разгромила Руанду со счетом 3:0 и с 18 очками заняла первое в группе С.
🇿🇦 16 years since hosting, @BafanaBafana will be back at the #FIFAWorldCup!@aramco | #WeAre26 pic.twitter.com/WxBEVqo1hC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 14, 2025
От ЮАР на один балла отстала Нигерия, которая еще имеет шансы побороться за путевку на мировое первенство через плей-офф команд, занявших вторые места.
Ранее сборная ЮАР трижды выступала на чемпионатах мира - в 1998, 2002 и 2010 (страна-хозяйка) годах.
ЮАР стала седьмой африканской командой, которая обеспечила себе выход на ЧМ-2026.
