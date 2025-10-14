iSport.ua
Седьмая команда от Африки квалифицировалась на ЧМ-2026

Состав участников мирового первенства пополнила сборная ЮАР.
Вчера, 22:51       Автор: Игорь Мищук
Сборная ЮАР / Getty Images
Сборная ЮАР / Getty Images

Сборная ЮАР обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата мира-2026.

Южноафриканская команда в отборочном матче десятого тура разгромила Руанду со счетом 3:0 и с 18 очками заняла первое в группе С.

От ЮАР на один балла отстала Нигерия, которая еще имеет шансы побороться за путевку на мировое первенство через плей-офф команд, занявших вторые места.

Читай также: Сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась на Мундиаль

Ранее сборная ЮАР трижды выступала на чемпионатах мира - в 1998, 2002 и 2010 (страна-хозяйка) годах.

ЮАР стала седьмой африканской командой, которая обеспечила себе выход на ЧМ-2026. 

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со списком всех участников ЧМ-2026.

