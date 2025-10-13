iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась на Мундиаль

"Синие акулы" выиграли отборочную группу.
Вчера, 21:18       Автор: Антон Федорцив
Сборная Кабо-Верде / Getty Images
Сборная Кабо-Верде / Getty Images

Национальная команда Кабо-Верде пробилась на чемпионат мира-2026. Подопечные Бубишты в последнем туре квалификации разгромили Эсватини (3:0).

Голами в составе "Синих акул" отличились Роча Ливраменто, Семеду и Стопира. Кабо-Верде набрало 23 очка и опередило в борьбе за прямую путевку сборную Камеруна (19 пунктов). "Неукротимые львы" будут ждать рейтинга вторых команд.

"Синие акулы" впервые в истории поедут на Мундиаль. Бывшая португальская колония дебютировала в отборах перед ЧМ-2002. Наивысшим достижением команды в истории до сих пор оставался четвертьфинал Кубка африканских наций (2013, 2023).

ЧМ-2026, квалификация, КАФ, группа D
Кабо-Верде – Эсватини – 3:0
Голы: Роча Ливраменто, 48, Семеду, 54, Стопира, 90+1

 

Напомним, ранее Алжир пробился на ЧМ-2026 за тур до конца квалификации.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Кабо-Верде

Статьи по теме

Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином на UFC 323 в Лас-Вегасе Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином на UFC 323 в Лас-Вегасе
Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул" Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул"
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026 Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

ММА07:34
Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином на UFC 323 в Лас-Вегасе
ЧМ-202607:15
Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул"
ЧМ-202600:40
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
ЧМ-202600:28
Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026
ЧМ-202600:19
"Мы не отдавали мяч сопернику": Ребров оценил победу над Азербайджаном
ЧМ-202600:05
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина обыграла Азербайджан, Франция потеряла очки
Вчера, 23:44
ЧМ-202623:44
Исландия на своем поле дала серьезный бой Франции
ЧМ-202623:42
Сборная Украины дожала Азербайджан
Европа23:10
Шотландский гранд может назначить экс-помощника Флика
Европа22:53
Куртуа не будет продлевать контракт с Реалом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK