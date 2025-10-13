Сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась на Мундиаль

Национальная команда Кабо-Верде пробилась на чемпионат мира-2026. Подопечные Бубишты в последнем туре квалификации разгромили Эсватини (3:0).

Голами в составе "Синих акул" отличились Роча Ливраменто, Семеду и Стопира. Кабо-Верде набрало 23 очка и опередило в борьбе за прямую путевку сборную Камеруна (19 пунктов). "Неукротимые львы" будут ждать рейтинга вторых команд.

"Синие акулы" впервые в истории поедут на Мундиаль. Бывшая португальская колония дебютировала в отборах перед ЧМ-2002. Наивысшим достижением команды в истории до сих пор оставался четвертьфинал Кубка африканских наций (2013, 2023).

ЧМ-2026, квалификация, КАФ, группа D

Кабо-Верде – Эсватини – 3:0

Голы: Роча Ливраменто, 48, Семеду, 54, Стопира, 90+1

Напомним, ранее Алжир пробился на ЧМ-2026 за тур до конца квалификации.

