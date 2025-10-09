iSport.ua
Сборная Алжира с голом Мареза вышла на ЧМ-2026

"Лисы пустыни" поедут за океан.
9 октября, 22:23       Автор: Антон Федорцив
Рияд Марез / Getty Images
Рияд Марез / Getty Images

Алжир одержал уверенную победу над сборной Сомали. За тур до завершения квалификации подопечные Владимира Петковича завоевали путевку на Мундиаль.

Фактически судьбу противостояния "лисы пустыни" решили в первой половине. Форвард немецкого Вольфсбурга Амура открыл счет, а экс-звезда чемпионата Англии Марез удвоил преимущество. После перерыва Амура оформил дубль.

Сборная Алжира набрала 22 очка и стала недосягаемой для конкурентов наверху группы G отбора. В финальном туре команда Петковича встретится с Угандой. Матч состоится 14 октября.

ЧМ-2026, квалификация, КАФ, группа G
Сомали – Алжир – 0:3
Голы: Амура, 7, 57, Марез, 19

 

Напомним, ранее сборная Египта вышла на чемпионат мира четвертый раз в истории.

