Сборная Алжира с голом Мареза вышла на ЧМ-2026
Алжир одержал уверенную победу над сборной Сомали. За тур до завершения квалификации подопечные Владимира Петковича завоевали путевку на Мундиаль.
Фактически судьбу противостояния "лисы пустыни" решили в первой половине. Форвард немецкого Вольфсбурга Амура открыл счет, а экс-звезда чемпионата Англии Марез удвоил преимущество. После перерыва Амура оформил дубль.
Сборная Алжира набрала 22 очка и стала недосягаемой для конкурентов наверху группы G отбора. В финальном туре команда Петковича встретится с Угандой. Матч состоится 14 октября.
ЧМ-2026, квалификация, КАФ, группа G
Сомали – Алжир – 0:3
Голы: Амура, 7, 57, Марез, 19
Напомним, ранее сборная Египта вышла на чемпионат мира четвертый раз в истории.
