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Зидан получил предложение возглавить сборную своей исторической родины

Алжир намерен провести переговоры с легендарным игроком и тренером по поводу потенциального сотрудничества.
Сегодня, 00:57
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

После того, как сборной Алжира не удалось выйти из группы на Кубке африканских наций, Джамель Бельмади лишился поста главного тренера.

Алжирская Федерация футбола занялась поисками нового наставника для своей национальной команды. И ее кандидатом мечты считается Зинедин Зидан.

По информации RMC Sport, алжирцы уже связались с легендарным игроком и тренером. Теперь они планируют продолжить обсуждение в ближайшие дни.

Некоторые из близких Зидана посоветовали ему серьезно изучить этот вариант, который был предложен в четверг, 25 января.

С помощью нескольких спонсоров алжирская Федерация готовит очень важное предложение, чтобы попытаться убедить Зинедина согласиться возглавить сборную своей исторической родины.

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Сообщается, что самому французу не терпится вернуться в футбол, он очень скучает по тренировкам. Напомним, что Зинедин Зидан находится в творческом отпуске с того момента, как он покинул мадридский Реал после сезона-2020/21.

Зарубежные СМИ сообщали, что главной целью Зидана было место у руля сборной Франции. Однако после чемпионата мира-2022 Дидье Дешам продлил контракт с "Les Bleus", что поставило крест на надеждах Зинедина в ближайшие годы возглавить французов.

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