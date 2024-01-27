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Переговоры Баварии с Сане о новом контракте откладываются

Фанатам игрока не стоит переживать, просто у команды есть определенная стратегия.
Сегодня, 00:33
Лерой Сане / Getty Images
Лерой Сане / Getty Images

Бавария хочет продлить контракт с одним из своих лидеров в лице Лероя Сане.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, руководство клуба намерено в ближайшие несколько недель провести переговоры с представителями игрока о новой сделке.

У футболиста пока нет нового письменного предложения от клуба, но это не имеет особого значения. Дело в том, что Бавария хочет сначала завершить все свои дела на трансферном рынке, прежде чем приступать к переговорным процессам по продлению контрактов.

Клуб видит в 28-летнем вингере ключевого игрока команды. Сане в свою очередь также желает продлить контракт, поставив свою подпись под многолетним соглашением.

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В нынешнем сезоне Лерой Сане принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых немец записал на свой счет 9 голов и 11 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лерой Сане Бавария Мюнхен

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