Тотенхэм - Манчестер Сити 0:1: обзор матча и результат игры 26.01.2024

Команда Пепа Гвардиолы смогла прервать несколько неудачных серий, связанных с выездными матчами против "шпор".

В пятницу, 26 января, в рамках 1/16 финала кубка Англии прошел центральный матч всей стадии: Манчестер Сити пожаловал в гости к Тоттенхэму.

Последние пять гостевых матчей против этого соперника для команды Пепа Гвардиолы завершились одинаковым исходом - поражением.

"Шпоры" выиграли все пять встреч с общим счетом 7:0. А потому у "горожан" была хорошая мотивация, чтобы прервать неудачную серию.

И уже на пятой минуте гости были близки к тому, чтобы заложить фундамент будущего успеха, однако судья отменил гол Оскара Бобба по причине офсайда.

Первую половину матча команда Анге Постекоглу провела отвратительно. Она ничего не могла поделать с оппонентом - 10:0 по ударам по воротам в пользу Ман Сити. Но и у "горожан" была проблема - они не могли попасть в створ ворот (всего два попадания).

Источник: Getty Images

После перерыва ситуация никак не поменялась. Гости продолжили владеть инициативой и наносить удар за ударом. В то же самое время хозяевам поля удалось нанести аж один удар, который так и остался единственным за все 90 минут основного времени.

Как бы классно не играл Сити, забить все никак не удавалось. Но и эта проблема решилась.

На 88-й минуте Кевин Де Брюйне подал с углового. Йошко Гвардиол помешал Гульельмо Викарио как следует отбить кулаками мяч.

В итоге Натан Аке оказался первым на добивании и переправил мяч в сетку ворот "шпор". Гол могли отменить, если бы посчитали борьбу Гвардиола нападением на вратаря, но судья указал на центр поля.

Лондонцам даже не смог помочь Джеймс Мэддисон, которого выпустили на последние 20 минут. Хавбек сыграл впервые с ноября 2023 года.

В итоге Манчестер Сити удалось прервать неудачную серию, забить гол на поле Тоттенхэма впервые с 2018 года и пройти в следующую стадию кубка Англии.

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Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити 1/16 финала кубка Англии

Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1

Гол: Аке, 88.

Ожидаемые голы (xG): 0,25 - 2,19

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 1 - 18

Удары в створ: 1 - 5

Фолы: 9 - 19

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи - Хойбьерг (Скарлетт, 90+1), Бентанкур (Мэддисон, 73), Джонсон (Скипп, 73) - Кулусевски, Ришарлисон, Вернер.

Манчестер Сити: Ортега - Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол - Родри, Ковачич, Силва - Фоден, Альварес (Де Брюйне, 65), Бобб (Доку, 65).

Предупреждения: Удоджи, Порро - Ковачич, Диаш, Гваардиол, Доку.

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