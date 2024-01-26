Челси - Астон Вилла 0:0: обзор матча и результат игры 26.01.2024

Командам придется встретиться еще один раз, но уже на поле команды Унаи Эмери.

В пятницу, 26 января, в Лондоне на Стэмфорд Бридж состоялся матч 1/16 финала кубка Англии, в котором местный Челси принимал Астон Виллу.

Михаил Мудрик, к сожалению, начал поединок на скамейке запасных, однако на поле болельщики его все же увидели. Хотя это произошло ближе к концу встречи.

А до того момента команды пытались забить, и у подопечных Унаи Эмери это даже удалось, но гол Дугласа Луиза был отменен из-за игры рукой.

Если в первом тайме преимуществом владели "синие", то после перерыва ситуация изменилась. Вилланы были острее, создали больше моментов. Однако до забитого гола дело так и не дошло - ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника, а потому нас ждет переигровка на поле бирмингемцев.

Читай также: Дженоа Малиновского арендует талантливого защитника

Статистика матча Челси - Астон Вилла 1/16 финала кубка Англии

Челси - Астон Вилла 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0,69 - 1,09

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 10 - 13

Удары в створ: 4 - 5

Фолы: 12 - 8

Челси: Петрович - Гилкрист (Чилуэлл, 65), Дисаси, Силва, Бадьяшиль - Кайседо, Фернандес (Чуквуэмека, 89), Галлахер - Мадуэке (Мудрик, 77), Палмер, Стерлинг (Броя, 77).

Астон Вилла: Мартинес - Кэш (Карлос, 82), Конса, Лангле, Морено - Диаби (Бейли, 90+1), Луиз, Камара, МакГинн, Тилеманс (Дзаньоло, 82) - Уоткинс.

Предупреждения: Силва - Тилеманс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!