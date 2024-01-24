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Африканская сборная уволила тренера после сенсационного вылета с Кубка африканских наций

Джамель Бельмади остался без работы.
Сегодня, 19:35
Джамель Бельмади / Getty Images
Джамель Бельмади / Getty Images

Сборная Алжира по футболу приняла решение сменить главного тренера.

Как сообщает пресс-служба федерации футбола, местный специалист Джамель Бельмади уволен с поста наставника "лисиц пустыни" после вылета с Кубка африканских наций

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Алжир сенсационно не смог преодолеть групповой этап турнира во второй раз подряд. На текущем розыгрыше Кубка команда играла в квартете с Мавританией, Буркина-Фасо и Анголой.

С Анголой и Буркина-Фасо экс-подопечные Бельмади разошлись миром, а Мавритании в последнем туре уступили со счетом 0:1 и заняли последнее место в группе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алжир Джамель Бельмади

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