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Французский клуб продаст игрока, призывавшего к "черному дню для евреев"

Юсеф Аталь за Ниццу больше не сыграет.
Сегодня, 21:23
Юсеф Аталь
Юсеф Аталь

Алжирский футболист Юсеф Аталь понес серьезное наказание из-за своих взглядов.

Как сообщает издание Nice-Matin, французская Ницца собирается продать защитника, который после нового витка конфликта между Палестиной и Израилем призывал к черному дню для евреев.

Аталь больше не сыграет за "орлов" и покинет клуб в январе, но, проблема для Юсефа в том, что ни один из клубов не желает видеть в своем составе такого игрока.

Отметим, что исполнитель также находится под следствием прокуратуры Ниццы, которая подозревает его в разжигании ненависти на расовой почве. Одну ночь Аталь провел в тюрьме, но был выпущен под залог в размере 80 тысяч евро.

Слушание по делу алжирца пройдет в конце этого года, а именно 18 декабря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ницца алжир израиль Палестина Юсеф Аталь

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