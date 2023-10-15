Защитник клуба Лиги 1 выложил видео, призывающее к "черному дню для евреев"

Защитник французской Ниццы Юсеф Аталь попал в скандальную ситуацию.

Как сообщает издание RMC Sport, ссылаясь на Nice Matin, алжирец в Instagram Stories поделился видео, на котором проповедник шейх Махмуд аль-Хасанат просит Аллаха "наслать на евреев черный день" и "поддержать руку жителей Газы, если они решат бросить камень".

Махмуд аль-Хасанат известен своими радикальными высказываниями в сторону представителей других религий. В частности, проповденик фигурировал в расследовании поджога базилики Нотр-дам.

За несколько часов до терракта, в ходе которого трем прихожанам перерезали горло, исполнитель в своих соцсетях распространил видео проповеди аль-Хасаната.

Отметим, что Аталь позже удалил призывы к насилию против евреев, но оставил публикацию в Stories, на которой он в одиночестве стоит на поле, завернутый в шарф с надписью: Палестина будет свободной.

Также стоит сказать, что мер Ниццы потребовал от Юсефа принести извинения за инцидент.

"Я ожидаю, что Аталь, если он позволил использовать себя, извинится и осудит террористов ХАМАС. Если он этого не сделает, то ему больше не будет места в нашем клубе", - заявил чиновник в Twitter.

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