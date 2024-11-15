"Очень обидно": Дешам высказался о ничьей с Израилем

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями о поединке против Израиля.

По словам местного специалиста, он доволен тем, что его команда прошла в плей-офф Лиги наций, но недоволен вчерашним результатом.

"Очень обидно, что мы закончили игру Франция не смогла пробить оборону Израиля, не сумев отличиться в ворота соперника. Имея столько шансов, мы должны были забивать не один мяч. Мы были близки к этому множество раз. Это вопрос эффективности и нам ее очевидно не хватало.

Мы должны быть рады, потому что нам удалось пройти в плей-офф. Я недоволен результатом, но рад выходу в четвертьфинал", - приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Отметим, что 17 ноября сборная Франции сыграет заключительный матч группового этапа Лиги наций против Италии. Легендарный боксер высказался о своем поведении во время битвы взглядов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!