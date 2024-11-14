Франция не смогла пробить оборону Израиля

Поединок, где было приковано больше внимания не к происходящему на поле, а за его пределами.Французские болельщики фактически проигнорировали его, установив антирекорд посещаемости главного стадиона[//link_local]] страны.

За весь матч Франция нанесла невероятное количество ударов по воротам Израиля, но не заблокированные защитниками шли либо выше ворот, либо прекрасно играл голкипер гостей.

Во втором тайме французы организовали настоящее нашествие на ворота израильтян, но реализовать ни один из своих случаев так и не смогли, завершив матч нулевой ничьей.

Франция – Израиль 0:0

Эта ничья покинула Францию ​​на второй строчке турнирной таблицы, которая все же дает право сыграть в четвертьфинале Лиги наций.

В параллельных матчах Лиги наций сборная Англия разгромила команду Греции, а Италия победила Бельгию.

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