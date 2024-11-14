Италия за счет быстрого гола обыграла Бельгию

В четверг, 14 ноября, Бельгия принимала дома Италию в рамках 5-го тура Лиги наций.

Гости сразу ринулись в атаку, и после пары неудачных подходов Ди Лоренцо вывел Тонали на пустые ворота, который просто не имел права промахиваться и открыл счет.

После забитого гола подопечные Спаллетти только усилили давление, связав Бельгию на собственной половине поля. За весь первый тайм хозяева лишь раз пробили по воротам Доннаруммы.

Во втором тайме Бельгия наконец сумела собраться и начать атаковать, однако с реализацией команда так и не решила свои проблемы. Лукаку и Фас имели по убойному моменту, где сложнее было не забить, однако не смогли сравнять счет.

Минимальная победа Италии позволила "скуадре адзурре" едлинолично возглавить группу 2.

Статистика матча Бельгия - Италия 5-го тура Лиги наций

Бельгия - Италия 0:1

Голы: Тонали, 11

Ожидаемые голы (xG): 0.50 - 2.56

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 7 - 1

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