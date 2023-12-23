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Баскетбол

Легионеры Маккаби отказались возвращаться с командой в Израиль

Причина их отказа вполне понятна.
Вчера, 23:25
Маккаби Тель-Авив / Getty Images
Маккаби Тель-Авив / Getty Images

Легионеры Маккаби Тель-Авив отказались последовать за остальной командой в Израиль на две запланированные игры чемпионата, сославшись на соображения безопасности и финансовые проблемы.

Как сообщает BasketNews, решение не возвращаться в Израиль было принято иностранными игроками после матча 16-го тура Евролиги против Црвены Звезды в четверг, 21 декабря.

В итоге, выступив в обедненном составе, участник Евролиги уступил хайфскому Хапоэлю со счетом 96:104. Это было первое домашнее поражение для Маккаби в нынешнем сезоне.

Из-за начала войны зарплаты игроков были снижены на 15%. Снижение зарплат стало возможным благодаря ранее существовавшему пункту в контрактах.

На данный момент неизвестно, повлияет ли отказ легионеров возвращаться в Израиль на их контракты.

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Приостановление израильской лиги, падение доходов от спонсорства из-за войны и необходимость переезда всей команды вместе с персоналом в Сербию означали для Маккаби большие финансовые потери.

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