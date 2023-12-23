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Баскетбол

Скапинцев дебютировал за Нью-Йорк в матче против Милуоки

Том Тибодо позволил украинскому центровому провести на паркете чуть больше одной минуты.
Вчера, 22:17
Дмитрий Скапинцев / https://twitter.com/nyknicks
Дмитрий Скапинцев / https://twitter.com/nyknicks

Вечером субботы, 23 декабря, состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором Нью-Йорк на Мэдисон Сквер Гарден принимал Милуоки.

До старта встречи Никс объявили о подписании двустороннего контракта с центровым Дмитрием Скапинцевым, который выступал за фарм-клуба команды из Нью-Йорка в G-Лиге.

И в своей же первой игре за Никс украинец получил игровое время. К сожалению, это произошло лишь в самом конце матча, когда победитель уже был известен.

Скапинцев появился на площадке за 1:03 до конца и даже успел организовать бросок из "краски" с отклонением, однако эта попытка завершилась неудачей. Завершил Дмитрий встречу с коэффициентом полезности -3, а Нью-Йорк проиграл со счетом 111:130.

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Стоит отметить, что Дмитрий Скапинцев стал девятым украинцев, который провел хотя бы один матч в НБА.

Ранее в лучшей лиге мира дебютировали Александр Волков, Вячеслав Кравцов, Кирилл Фесенко, Станислав Медведенко, Виталий Потапенко и Алексей Печеров, а прямо сейчас там выступают Алексей Лень (Сакраменто) и Святослав Михайлюк (Бостон).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Милуоки Бакс Дмитрий Скапинцев

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