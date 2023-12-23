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Баскетбол

Эмбиид гонится за рекордной серией Абдул-Джаббара

Лидеру Филадельфии осталось провести еще три матча в привычном режиме, чтобы повторить рекорд легендарного центрового.
Сегодня, 20:22
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Филадельфия обыграла Торонто со счетом 121:111.

Одним из лучших игроков встречи стала звезда Сиксерс Джоэл Эмбиид, которому не хватило всего одной передачи, чтобы оформить трипл-дабл: 31 очко, 10 подборов, 9 передач.

Как сообщает ClutchPoints, для Эмбиида эта игра стала уже тринадцатой подряд, в которой он набирает 30+ очков и 10+ подборов, что на данный момент является самой длинной подобной серией в НБА со времен Карима Абдул-Джаббара.

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Легендарный центровой в составе Милуоки по ходу сезона-1971/72 провел таких 16 матчей подряд, что является абсолютным рекордом лиги.

Ранее стало известно, что Нью-Йорк заключил контракт с центровым сборной Украины, который ранее выступал в G-Лиге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Абдул-Джаббар Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид

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