Эмбиид гонится за рекордной серией Абдул-Джаббара

Лидеру Филадельфии осталось провести еще три матча в привычном режиме, чтобы повторить рекорд легендарного центрового.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Филадельфия обыграла Торонто со счетом 121:111.

Одним из лучших игроков встречи стала звезда Сиксерс Джоэл Эмбиид, которому не хватило всего одной передачи, чтобы оформить трипл-дабл: 31 очко, 10 подборов, 9 передач.

Как сообщает ClutchPoints, для Эмбиида эта игра стала уже тринадцатой подряд, в которой он набирает 30+ очков и 10+ подборов, что на данный момент является самой длинной подобной серией в НБА со времен Карима Абдул-Джаббара.

Joel Embiid extends his streak of 30-10 games to 13 straight games 🔥



32 PTS - 12 REBS - 9 ASTS - 1 BLK

32 PTS - 13 REBS - 5 ASTS - 5 BLKS

35 PTS - 11 REBS - 9 ASTS - 4 BLKS

30 PTS - 11 REBS - 11 ASTS - 1 BLK

50 PTS - 13 REBS - 7 ASTS - 1 BLK

38 PTS - 14 REBS - 3 ASTS - 4 BLKS… pic.twitter.com/7nyohCYjsF — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 23, 2023

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Легендарный центровой в составе Милуоки по ходу сезона-1971/72 провел таких 16 матчей подряд, что является абсолютным рекордом лиги.

Ранее стало известно, что Нью-Йорк заключил контракт с центровым сборной Украины, который ранее выступал в G-Лиге.

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