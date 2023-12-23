Эмбиид гонится за рекордной серией Абдул-Джаббара
Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Филадельфия обыграла Торонто со счетом 121:111.
Одним из лучших игроков встречи стала звезда Сиксерс Джоэл Эмбиид, которому не хватило всего одной передачи, чтобы оформить трипл-дабл: 31 очко, 10 подборов, 9 передач.
Как сообщает ClutchPoints, для Эмбиида эта игра стала уже тринадцатой подряд, в которой он набирает 30+ очков и 10+ подборов, что на данный момент является самой длинной подобной серией в НБА со времен Карима Абдул-Джаббара.
Joel Embiid extends his streak of 30-10 games to 13 straight games 🔥— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 23, 2023
32 PTS - 12 REBS - 9 ASTS - 1 BLK
32 PTS - 13 REBS - 5 ASTS - 5 BLKS
35 PTS - 11 REBS - 9 ASTS - 4 BLKS
30 PTS - 11 REBS - 11 ASTS - 1 BLK
50 PTS - 13 REBS - 7 ASTS - 1 BLK
38 PTS - 14 REBS - 3 ASTS - 4 BLKS… pic.twitter.com/7nyohCYjsF
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Легендарный центровой в составе Милуоки по ходу сезона-1971/72 провел таких 16 матчей подряд, что является абсолютным рекордом лиги.
Ранее стало известно, что Нью-Йорк заключил контракт с центровым сборной Украины, который ранее выступал в G-Лиге.
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