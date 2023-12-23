Украинский центровой подписал контракт с клубом НБА

В НБА официально стало на одного украинца больше.

Как сообщает пресс-служба Нью-Йорк Никс, клуб подписал двусторонний контракт с центровым Дмитрием Скапинцевым.

Данное решение связано с эпидемией травм в коллективе Тома Тибодо и уверенной игрой Скапинцева за фарм нью-йоркцев Вестчестер Никс в G-лиге.

В среднем центровой набирал в этом сезоне 5,9 очков, делал 4,3 подбора и отдавал 1,7 асиста за матч, проводя 18,6 минут на паркете.

Дебют Дмитрия может состояться уже сегодня. Его команда сыграет против Милуоки Бакс в 19:30 по киевскому времени.

Отметим, что в лиге также выступают Святослав Михайлюк, играющий за Бостон Селтикс и Алексей Лень, защищающий цвета Сакраменто Кингс.

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