iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард сборной Алжира перенес конвульсии во время матча Кубка Катара

Энди Делор потерял сознание спустя 10 минут после того, как отличился забитым голом.
Сегодня, 12:51
Энди Делор / Getty Images
Энди Делор / Getty Images

В рамках Кубка Катара в матче между Умм-Cалялем и Аль-Саддом случилось страшное событие.

Футболист хозяев Энди Делор потерял сознание в первом тайме встречи, а его тело начало биться в конвульсиях

.

Читай также: Игрок аутсайдера АПЛ потерял сознание в матче против Борнмута Забарного

К счастью, медики быстро отреагировали на инцидент и жизнь футболиста удалось спасти. Делор покинул поле на носилках, но позже вернулся на стадион и досматривал матч на скамейке запасных.

После поединка Энди оповестил фанатов о своем текущем состоянии: "Спасибо всем за ваши сообщения, все пришло в норму", - заявил алжирец.

Умм-Саляль смог свести матч к серии пенальти, в которой победил со счетом 3:1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алжир катар Энди Делор

Статьи по теме

Хамес - о жизни в Катаре: Там все едят руками, сумасшедшие Хамес - о жизни в Катаре: Там все едят руками, сумасшедшие
Французский клуб продаст игрока, призывавшего к "черному дню для евреев" Французский клуб продаст игрока, призывавшего к "черному дню для евреев"
Сборная Украины по волейболу победила Катар, но потеряла шансы на выход на ОИ-2024 через отбор Сборная Украины по волейболу победила Катар, но потеряла шансы на выход на ОИ-2024 через отбор
Франция объявила экс-президента федерации футбола Катара в международный розыск Франция объявила экс-президента федерации футбола Катара в международный розыск
Помочь журналистам

Видео

Предассист Мудрика в видеообзоре матча Челси – Престон
Предассист Мудрика в видеообзоре матча Челси – Престон

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа13:52
Возлюбленная Куртуа приняла участие в фотосессии для рекламы нижнего белья
Европа13:42
Ключевой игрок Барселоны отказывается от продления контракта
Европа13:21
Основной футболист Жироны получил травму в матче Кубка Испании
Европа13:20
Важный игрок Реала избежал травмы после матча Кубка Испании
Европа12:55
Вернер в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в Тоттенхэм
Другие страны12:51
Форвард сборной Алжира перенес конвульсии во время матча Кубка Катара
Европа12:21
Защитник Тоттенхэма находится в шаге от перехода в Баварию
Биатлон12:14
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Оберхофе
Европа11:58
Легенда Ливерпуля может стать одноклубником Мудрика
Европа11:49
Энрике поделился деталями зимней трансферной кампании ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK