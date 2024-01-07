Форвард сборной Алжира перенес конвульсии во время матча Кубка Катара

Энди Делор потерял сознание спустя 10 минут после того, как отличился забитым голом.

В рамках Кубка Катара в матче между Умм-Cалялем и Аль-Саддом случилось страшное событие.

Футболист хозяев Энди Делор потерял сознание в первом тайме встречи, а его тело начало биться в конвульсиях

Andy Delort s’écroule sur le terrain et sème la panique dans le stade à Doha 😰 ! Rien de grave on espère 🇩🇿#teamdz #delort #qsl pic.twitter.com/QVkDgnn197 — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) January 6, 2024

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К счастью, медики быстро отреагировали на инцидент и жизнь футболиста удалось спасти. Делор покинул поле на носилках, но позже вернулся на стадион и досматривал матч на скамейке запасных.

После поединка Энди оповестил фанатов о своем текущем состоянии: "Спасибо всем за ваши сообщения, все пришло в норму", - заявил алжирец.

Умм-Саляль смог свести матч к серии пенальти, в которой победил со счетом 3:1.

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