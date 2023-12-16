Игрок аутсайдера АПЛ потерял сознание в матче против Борнмута Забарного

В рамках 17-го тура чемпионата Англии Борнмут на своем поле принимает Лутон.

Во втором тайме с капитаном гостей Томом Локьером произошло крайне неприятное событие.

Центрбэк "шляпников" потерял сознание на 60-ой минуте поединка. За его жизнь сейчас борятся врачи. Состояние игрока на данный момент неизвестно.

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На 66-ой минуте матча игроки обоих команд покинули поле. Возможно, матч не будет доигран сегодня.

Отметим, что это не первый подобный эпизод в карьере Локьера. Футболист уже терял сознание в прошлом сезоне в финале плей-офф за выход АПЛ, однако, врачи после дополнительного обследования разрешили Тому продолжить карьеру и заверили, что подобного не должно случиться в будущем.

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