Голкипер нидерландского клуба потерял сознание после столкновения с нападающим Аякса
Состояние вратаря пока неизвестно.
В рамках матча чемпионата Нидерландов между Ваалвейком и Аяксом произошел страшный эпизод.
Нападающий амстердамцев Браян Бробби "влетел" в голкипера Ваалвейка Этьенна Вессена на 83 минуте.
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#Waalwijk-#Ajax #Vaessen was injured pic.twitter.com/XEnZz4LXU4— Burak TÜRE (@Grfld) September 30, 2023
Вратарь потерял сознание, за его жизнь в данный момент борятся врачи, но состояние Этьенна остается неизвестным.
Матч был прерван, футболистов обоих команд отправили в раздевалку. Многие игроки не смогли сдержать слез, покидая поле.
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