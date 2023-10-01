Голкипер нидерландского клуба потерял сознание после столкновения с нападающим Аякса

В рамках матча чемпионата Нидерландов между Ваалвейком и Аяксом произошел страшный эпизод.

Нападающий амстердамцев Браян Бробби "влетел" в голкипера Ваалвейка Этьенна Вессена на 83 минуте.

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Вратарь потерял сознание, за его жизнь в данный момент борятся врачи, но состояние Этьенна остается неизвестным.

Матч был прерван, футболистов обоих команд отправили в раздевалку. Многие игроки не смогли сдержать слез, покидая поле.

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