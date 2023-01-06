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Перенесший остановку сердца игрок НФЛ пришел в сознание

Состояние Дамара Хэмлина улучшилось.
Сегодня, 08:18
Дамар Хэмлин / Getty Images
Дамар Хэмлин / Getty Images

Защитник клуба НФЛ Баффало Биллс Дамар Хэмлин пришел в сознание после перенесенной во время матча остановки сердца.

Об этом информирует CNN со ссылкой на агента игрока Рона Батлера.

Сообщается, что 24-летний Хэмлин пришел в себя, проявляет простые реакции, узнает членов своей семьи и может держать их за руки, но пока продолжает находиться в отделении интенсивной терапии Медицинского центра Университета Цинциннати.

Врачи также подтверждают, что за последние 24 часа состояние игрока существенно улучшилось, но все еще остается критическим.

Напомним, что у Хэмлина случилась остановка сердца во время матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) с Цинциннати Бенгалс после столкновения с соперником. Игроку сделали сердечно-легочную реанимацию, после чего доставили в больницу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НФЛ

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