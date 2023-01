Игрок НФЛ потерял сознание во время матча

В рамках очередного тура Национальной футбольной лиги (НФЛ) состоялся поединок между Баффало Биллс и Цинциннати Бенгалс.

Во время первой четверти состоялось ужасное событие - игрок Биллс Дамас Хэмлин потерял сознание прямо во время матча.

Хэмлин упал на газон после столкновения с игроком соперников Ти Хиггинсом. На поле появилась скорая помощь – Хэмлину сделали сердечно-легочную реанимацию, а затем доставили в больницу.

Here is video of the incident which saw the Bills player collapse on the field during tonight's game against the Bengals. We still have a thought for Damar Hamlin and his family 🙏🏻 #GoHabsGo #CH #NHL #NFL #DamarHamlin pic.twitter.com/eKBSp2civx

НФЛ опубликовала заявление, в котором говорится, что Дамас находится в критическом состоянии.

По информации американских СМИ, состояние игрока улучшилось, а ему в горло установили дыхательную трубку.

Update on Damar:



His vitals are back to normal and they have put him to sleep to put a breathing tube down his throat. They are currently running tests.



We will provide updates as we have them.