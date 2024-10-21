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Алжирская боксерка, которую подозревали в том, что она мужчина, перейдет в профессионалки

Имане Хелиф имеет кучу предложений от промоутеров.
Сегодня, 15:26
Имане Хелиф / Getty Images
Имане Хелиф / Getty Images

Алжирская чемпионка олимпийских игр по боксу Имане Хелиф объявила о переходе в профессионалки.

Хелиф пообещала очень скоро принять одно из многих предложений от промоутерских компаний, которые у нее есть.

«Очень скоро я войду в мир профессионального бокса, потому что у меня много предложений.

Пока я не решила, где буду заниматься профессиональным боксом. Олимпийское золото имеет большое значение в мире профи-бокса», - заявила Имане в интервью изданию En Nahar.

Напомним, на Олимпийских Играх алжирка попала в скандал из-за того, что итальянка Анджела Карини в 1/8 финала отказалась продолжать бой со своей соперницей после первого же удара от Имане. После этого появилась слухи и подозрения о том, что Хелиф на самом деле мужчина или трансгендерная женщина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс алжир Имане Хелиф

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