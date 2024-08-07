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Отец скандальной алжирской боксерши показал ее свидетельство о рождении

Имам Хелиф попала в центр гендерного скандала.
Сегодня, 18:40
Иман Хелиф / Getty Images
Иман Хелиф / Getty Images

Отец боксерши Имам Хелиф предоставил доказательства того, что спортсменка действительно его дочь.

Напомним, алжирская боксерка попала в гендерный скандал на Олимпийских играх в Париже после боя с итальянкой Анджелой Карини.

Выиграла бой первым же ударом после того, как ее соперница сдалась, заявив, что ее никогда так сильно не били. После этого многие предположили, что Хелиф - трансгендер.

Ранее также спортсменка уже отбывала дисквалификацию за превышенный уровень тестостерона в крови. В итоге ее отец был вынужден выступить по французскому ТВ в защиту дочери.

Среди прочего он показал свидетельство о рождении Имам, чтобы никто не сомневался, что она женщина.

"Мой ребенок - девочка. Она воспитывалась как девочка. Она сильная девочка. Я воспитал ее упорно работать и быть храброй. Она имеет сильную волю к работе и тренировкам.

Итальянская соперница, которая боролась против неё, была просто не в состоянии победить мою дочь. Потому что моя дочь была сильнее, а она была слишком слабой", - рассказал Омар Хелиф.

Напомним, что сегодня украинский боксер Александр Хижняк попробует попробует выиграть золото Олимпиады.

 

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