iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Александр Хижняк - Нурбек Оралбай: прогноз на бой 07.08.2024

Прогноз на бой Александр Хижняк - Нурбек Оралбай. Узнай на ISPORT.ua кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой.
Сегодня, 17:00
Хижняк - Оралбай: прогноз на бой / Getty Images
Хижняк - Оралбай: прогноз на бой / Getty Images

В среду, 7 августа, украинец Александр Хижняк в финале боксерского турнира Олимпийских игр-2024 в Париже в весовой категории до 80 кг поборется за золото с представителем Казахстана Нурбеком Оралбаем.

На пути к решающему поединку украинский серебряный призер Токио-2020 одолел экс-украинца, а ныне венгра Филиппа Акилова (4:0), в четвертьфинале прошел бразильца Вандерлея де Соузу Перейру (5:0), а в полуфинале справился с двукратным олимпийским чемпионом кубинцем Арленом Лопесом Кардоной (3:2).

Читай также: Хижняк вышел в финал Олимпиады, одолев двукратного чемпиона

Казахстанский чемпион мира 2023 года перед финалом победил австралийца Каллума Питерса со (3:2), азербайджанца Мурада Аллахвердиева (5:0) и доминиканца Кристиана Пиналеса (3:2).

Коэффициент и ставки на бой Хижняк - Оралбай

По мнению аналитиков и экспертов, фаворитом будущего финального поединка, который должен завоевать золотую медаль Олимпиады-2024, является украинский боксер.

Прогноз букмекеров на бой Хижняк - Оралбай:

  • Победа Хижняка: 1.27
  • Победа Оралбая: 3.80

Напомним, что финальный бой Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 80 кг Хижняк - Оралбай состоится в среду, 7 августа. Начало поединка запланировано на 23:51 по киевскому времени. 

Ранее сообщалось, что Александр Усик пообещал солидные призовые украинским боксерам за медали Олимпиады-2024.

На ISPORT доступны расписание и результаты украинских боксеров на Олимпиаде-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Хижняк ставки букмекеров Олимпиада-2024 прогноз на бой Олимпийские игры 2024

Статьи по теме

Украинку заставили залепить часть фразы "I am Ukrainian" на каноэ во время Олимпиады-2024 Украинку заставили залепить часть фразы "I am Ukrainian" на каноэ во время Олимпиады-2024
Ливач сразу сразится за "бронзу" Олимпиады-2024 - ее соперницу дисквалифицировали Ливач сразу сразится за "бронзу" Олимпиады-2024 - ее соперницу дисквалифицировали
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США обошли Китай, Украина держится в ТОП-20 Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США обошли Китай, Украина держится в ТОП-20
Усик в привычной для себя манере отреагировал на выход Хижняка в финал Олимпиады-2024 Усик в привычной для себя манере отреагировал на выход Хижняка в финал Олимпиады-2024
Помочь журналистам

Видео

Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации еврокубков, старт Первой лиги Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:06
Ливерпуль готов активировать клаусулу испанского хавбека
Олимпийские игры20:01
Борьба на Олимпиаде-2024: Насибов прошел в финал, Беленюк будет бороться за бронзу
Бокс19:45
Бокс: расписание боев
Бокс19:39
"Хороший тест для меня": Соперник Богачука дал оценку украинцу
Европа19:15
Барселона может подписать вингера Баварии вместо Уильямса
Олимпийские игры18:58
Украинку заставили залепить часть фразы "I am Ukrainian" на каноэ во время Олимпиады-2024
Олимпийские игры18:40
Отец скандальной алжирской боксерши показал ее свидетельство о рождении
Олимпийские игры18:10
Прыжки в воду на Олимпиаде-2024: Кесарь не преодолела квалификацию в прыжках с 3-метрового трамплина
Европа18:02
Защитник олимпийской сборной Украины переехал в турецкий чемпионат
Украина17:45
Кубок Украины: утверждено расписание матчей второго предварительного этапа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK