Александр Хижняк - Нурбек Оралбай: прогноз на бой 07.08.2024

Прогноз на бой Александр Хижняк - Нурбек Оралбай. Узнай на ISPORT.ua кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой.

В среду, 7 августа, украинец Александр Хижняк в финале боксерского турнира Олимпийских игр-2024 в Париже в весовой категории до 80 кг поборется за золото с представителем Казахстана Нурбеком Оралбаем.

На пути к решающему поединку украинский серебряный призер Токио-2020 одолел экс-украинца, а ныне венгра Филиппа Акилова (4:0), в четвертьфинале прошел бразильца Вандерлея де Соузу Перейру (5:0), а в полуфинале справился с двукратным олимпийским чемпионом кубинцем Арленом Лопесом Кардоной (3:2).

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Казахстанский чемпион мира 2023 года перед финалом победил австралийца Каллума Питерса со (3:2), азербайджанца Мурада Аллахвердиева (5:0) и доминиканца Кристиана Пиналеса (3:2).

Коэффициент и ставки на бой Хижняк - Оралбай

По мнению аналитиков и экспертов, фаворитом будущего финального поединка, который должен завоевать золотую медаль Олимпиады-2024, является украинский боксер.

Прогноз букмекеров на бой Хижняк - Оралбай:

Победа Хижняка : 1.27

: 1.27 Победа Оралбая: 3.80

Напомним, что финальный бой Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 80 кг Хижняк - Оралбай состоится в среду, 7 августа. Начало поединка запланировано на 23:51 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Александр Усик пообещал солидные призовые украинским боксерам за медали Олимпиады-2024.

На ISPORT доступны расписание и результаты украинских боксеров на Олимпиаде-2024.

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