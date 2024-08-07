Александр Хижняк - Нурбек Оралбай: прогноз на бой 07.08.2024
В среду, 7 августа, украинец Александр Хижняк в финале боксерского турнира Олимпийских игр-2024 в Париже в весовой категории до 80 кг поборется за золото с представителем Казахстана Нурбеком Оралбаем.
На пути к решающему поединку украинский серебряный призер Токио-2020 одолел экс-украинца, а ныне венгра Филиппа Акилова (4:0), в четвертьфинале прошел бразильца Вандерлея де Соузу Перейру (5:0), а в полуфинале справился с двукратным олимпийским чемпионом кубинцем Арленом Лопесом Кардоной (3:2).
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Казахстанский чемпион мира 2023 года перед финалом победил австралийца Каллума Питерса со (3:2), азербайджанца Мурада Аллахвердиева (5:0) и доминиканца Кристиана Пиналеса (3:2).
Коэффициент и ставки на бой Хижняк - Оралбай
По мнению аналитиков и экспертов, фаворитом будущего финального поединка, который должен завоевать золотую медаль Олимпиады-2024, является украинский боксер.
Прогноз букмекеров на бой Хижняк - Оралбай:
- Победа Хижняка: 1.27
- Победа Оралбая: 3.80
Напомним, что финальный бой Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 80 кг Хижняк - Оралбай состоится в среду, 7 августа. Начало поединка запланировано на 23:51 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Александр Усик пообещал солидные призовые украинским боксерам за медали Олимпиады-2024.
На ISPORT доступны расписание и результаты украинских боксеров на Олимпиаде-2024.
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