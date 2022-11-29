Нидерланды - Катар 2:0 видео голов и лучших моментов матча 29.11.2022 ЧМ-2022

Во вторник, 29 ноября, третий тур чемпионата мира 2022 года открывали сборные Нидерландов и Катара. Матч завершился уверенной победой европейской команды со счетом 2:0.

Очередным голом на мундиале отметился Коди Гакпо, а Френки де Йонг на старте второго тайма установил окончательный счет встречи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Нидерланды - Катар в третьем туре ЧМ-2022:

Нидерланды - Катар 2:0

Голы: Гакпо, 26, де Йонг, 49

Владение мячом: 62% - 38%

Удары (в створ): 12 (4) - 6 (4)

Офсайды: 5-0

Угловые: 4-2

Атаки: 123-96

Нидерланды: Нопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке, Тимбер, Блинд, де Рон (Копмейнерс, 83), Классен (Бергейс, 66), де Йонг (Тайлор, 86), Депай (Янссен, 66), Гакпо (Вегорст, 82).

Катар: Баршам, Мохаммад, Хухи, Ро-Ро, Хассан, Ахмед, Ходер, Хатем, Мадибо (Будиаф, 64), Алаа, Аль-Хайдос (Ассадалла, 64), Али (Мунтари, 64), Афиф.

Предупреждение: Аке (52).