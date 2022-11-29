Нидерланды - Катар 2:0: обзор матча и результат игры 29.11.2022

Хозяева турнира так и не смогли себя проявить на чемпионате мира.

Во вторник, 29 ноября, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Нидерландов встречалась с национальной командой Катара.

В первом тайме "оранжевые" смогли забить на 26-й минуте. Нападающий Коди Гакпо отличился своим третьим голом на турнире, попутно выведя свою команду вперед.

Во второй половине встречи нидерландцы вновь забили. Хавбек Френки де Йонг удвоил преимущество своей команды, установив, как оказалось, финальный счет.

После трех туров сборная Нидерландов занимает первую строчку, набрав 7 очков, а Катар завершил турнир на последнем месте, не набрав ни одного балла.

Статистика матча Нидерланды - Катар 3-го тура чемпионата мира

Нидерланды - Катар 2:0

Голы: Гакпо, 26, де Йонг, 49

Владение мячом: 62% - 38%

Удары (в створ): 12 (4) - 6 (4)

Офсайды: 5-0

Угловые: 4-2

Атаки: 123-96

Нидерланды: Нопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке, Тимбер, Блинд, де Рон (Копмейнерс, 83), Классен (Бергейс, 66), де Йонг (Тайлор, 86), Депай (Янссен, 66), Гакпо (Вегорст, 82).

Катар: Баршам, Мохаммад, Хухи, Ро-Ро, Хассан, Ахмед, Ходер, Хатем, Мадибо (Будиаф, 64), Алаа, Аль-Хайдос (Ассадалла, 64), Али (Мунтари, 64), Афиф.

Предупреждение: Аке (52).

Турнирная таблица группы А