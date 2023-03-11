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Игрок Динамо стал победителем Кубка африканских наций U20

Молодой динамовец Диалло в составе сборной Сенегала выиграл континентальное первенство.
Сегодня, 22:58
Самба Диалло / ФК Динамо Киев
Самба Диалло / ФК Динамо Киев

Вингер киевского Динамо Самба Диалло в составе сборной Сенегала стал триумфатором Кубка африканских наций U20.

В решающем поединке молодежного континентального первенства динамовец вышел на поле в качестве капитана и отыграл весь матч, а его национальная команда одержала победу со счетом 2:0 над Гамбией.

Отметим, что на групповом этапе КАН U20 Сенегал со стопроцентным показателем занял первое место в своем квартете, обыграв Нигерию (1:0), Мозамбик (3:0) и Египет (4:0). 

В четвертьфинале турнира гол Диалло стал единственным и победным в противостоянии с Бенином (1:0), а в полуфинале сенегальцы разгромили Тунис (3:0).

Динамо на своем официальном сайте уже поздравило Диалло с победой на Кубке африканских наций.

"Поздравляем Самбу Диалло с победой и ждем возвращения в расположение команды", - говорится в сообщении "бело-синих".

Отметим, что в текущем сезоне молодой сенегалец появлялся на поле в составе первой команды Динамо только в двух матчах - поединках группового этапа Лиги Европы с АЕКом Ларнака и Фенербахче.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Кубок африканских наций сборная Сенегала Самба Диалло

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