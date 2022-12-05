Англия - Сенегал 3:0 видео голов и лучших моментов матча 04.12.2022 ЧМ-2022
В воскресенье, 4 декабря, в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2022 состоялся матч между Англией и Сенегалом. Победу праздновала европейская сборная (3:0).
Голами в составе "Трех Львов" отметились Джордан Хендерсон, Харри Кейн и Букайо Сака.
Вашему вниманию видео всех голов матча Англия - Сенегал в 1/8 финала ЧМ-2022:
Англия – Сенегал 3:0
Голы: Хендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57
Владение мячом: 61% - 39%
Удары по воротам: 8 - 10
Удары в плоскость: 4 – 1
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз (Дайер, 76), Магвайр, Шоу — Гендерсон (Филлипс, 82), Райс, Беллингем (Маунт, 76) — Сака (Рашфорд, 65), Кейн, Фоден (Гриллиш, 65).
Сенегал: Э.Мэнди — Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс (Балло Туре, 84) — И.Сарр, Н.Мэнди, Сисс (Гуйе, 46), Диатта (П.Сарр, 46) — И.Ндиае (Дьенг, 46) - Диа (Дьедиу, 72).
Предупреждение: Кулибали