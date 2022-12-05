iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Англия - Сенегал 3:0 видео голов и лучших моментов матча 04.12.2022 ЧМ-2022

Представляем вашему вниманию видео всех голов английской сборной в поединке против Сенегала.
Сегодня, 00:34
Англия - Сенегал / Getty Images
Англия - Сенегал / Getty Images

В воскресенье, 4 декабря, в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2022 состоялся матч между Англией и Сенегалом. Победу праздновала европейская сборная (3:0).

Голами в составе "Трех Львов" отметились Джордан Хендерсон, Харри Кейн и Букайо Сака.

Вашему вниманию видео всех голов матча Англия - Сенегал в 1/8 финала ЧМ-2022:

Англия – Сенегал 3:0
Голы: Хендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57

Владение мячом: 61% - 39%
Удары по воротам: 8 - 10
Удары в плоскость: 4 – 1

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз (Дайер, 76), Магвайр, Шоу — Гендерсон (Филлипс, 82), Райс, Беллингем (Маунт, 76) — Сака (Рашфорд, 65), Кейн, Фоден (Гриллиш, 65).

Сенегал: Э.Мэнди — Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс (Балло Туре, 84) — И.Сарр, Н.Мэнди, Сисс (Гуйе, 46), Диатта (П.Сарр, 46) — И.Ндиае (Дьенг, 46) - Диа (Дьедиу, 72).

Предупреждение: Кулибали

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сенегал англия сборная Англии Чемпионат мира 2022 сборная Сенегала

Статьи по теме

Англия - самая дисциплинированная сборная ЧМ-2022, Саудовская Аравия - самая "желтая" Англия - самая дисциплинированная сборная ЧМ-2022, Саудовская Аравия - самая "желтая"
Два игрока сборной Германии готовятся объявить о завершении международной карьеры Два игрока сборной Германии готовятся объявить о завершении международной карьеры
Вулверхэмптон ведет переговоры с Атлетико сразу по двум игрокам Вулверхэмптон ведет переговоры с Атлетико сразу по двум игрокам
Известна причина, по которой Стерлинг пропустил матч Англия - Сенегал Известна причина, по которой Стерлинг пропустил матч Англия - Сенегал
Помочь журналистам

Видео

Англия - Сенегал 3:0 видео голов и лучших моментов матча 04.12.2022 ЧМ-2022
Англия - Сенегал 3:0 видео голов и лучших моментов матча 04.12.2022 ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Франция и Англия отправили Польшу и Сенегал по домам
просмотров
Очередной скандал? Тренер сборной Португалии высказался о замене Роналду в матче с Южной Кореей
просмотров

Последние новости

ЧМ-202201:09
Англия - самая дисциплинированная сборная ЧМ-2022, Саудовская Аравия - самая "желтая"
ЧМ-202200:53
Два игрока сборной Германии готовятся объявить о завершении международной карьеры
ЧМ-202200:34
Англия - Сенегал 3:0 видео голов и лучших моментов матча 04.12.2022 ЧМ-2022
Вчера, 23:59
Европа23:59
Вулверхэмптон ведет переговоры с Атлетико сразу по двум игрокам
ЧМ-202223:43
Известна причина, по которой Стерлинг пропустил матч Англия - Сенегал
ЧМ-202223:21
Четвертьфинал ЧМ-2022 между Англией и Францией станет историческим
ЧМ-202222:57
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Мбаппе - единоличный лидер с запасом
ЧМ-202222:56
Чемпионат мира-2022: Франция и Англия отправили Польшу и Сенегал по домам
ЧМ-202222:53
Плей-офф ЧМ-2022: все пары 1/4 финала
ЧМ-202222:52
Англия разбила Сенегал и уверенно прошла в четвертьфинал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK